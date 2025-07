Home

3 Luglio 2025

Livorno 3 luglio 2025 Attenzione, via Montebello riaperta al traffico anche se ancora presenti cartelli che ne indicano la chiusura

Come Asa aveva previsto, il cantiere in via Montebello è terminato il 3 di luglio.

Il cantiere è stato totalmente smantellato, e i mezzi portati via, la strda dalle 15:30 di oggi pomeriggio è aperta e percorribile in entrambe le direzioni di marcia.

In alcune zone della città ci sono ancora dei cartelli che indicano la chiusura e che saranno probabilmente rimossi in tempi brevi, ma la strada è riaperta