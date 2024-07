Home

Cronaca

Attestati di encomio al personale della Provincia impegnato negli eventi alluvionali e nel periodo del Covid

Cronaca

31 Luglio 2024

Attestati di encomio al personale della Provincia impegnato negli eventi alluvionali e nel periodo del Covid

Livorno 31 luglio 2024 – Attestati di encomio al personale della Provincia impegnato negli eventi alluvionali e nel periodo del Covid

Si è svolta oggi, mercoledi 31 luglio, a Palazzo Granducale, la cerimonia di consegna degli attestati di encomio al personale provinciale che è stato impegnato negli eventi alluvionali del novembre 2023 e nel periodo dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

A consegnare i riconoscimenti è stata la presidente Sandra Scarpellini, con la consigliera provinciale Eleonora Agostinelli e con il consigliere regionale Francesco Gazzetti che ha consegnato gli attestati di riconoscimento della Regione Toscana ai dipendenti della Provincia che hanno prestato servizio durante le emergenze di protezione civile che si sono verificate nel 2023.

La presidente Scarpellini ha sottolineato il ruolo fondamentale di servizi come la Protezione civile, l’Ufficio tecnico e la manutenzione stradale, la Polizia Provinciale, nonché i settori amministrativi di supporto, che garantiscono la presenza durante le varie operazioni sul campo e il coordinamento delle attività per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture in occasione di eventi legati al maltempo o di eventi eccezionali come l’emergenza Covid. “Una presenza fatta di professionalità e competenze che sono irrinunciabili per fronteggiare le situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone e la salvaguardia del territorio”.

La presidente ha poi ringraziato la Regione Toscana e il presidente Giani per la sensibilità nei confronti del personale dell’Ente e ha ricordato la presenza costante sul nostro territorio delle assessore regionali Serena Spinelli e Monia Monni non solo negli eventi alluvionali ma anche durante le operazioni di accoglienza dei migranti sbarcati nel porto di Livorno.

Queste l’elenco del personale che ha ricevuto i riconoscimenti:

Polizia Provinciale e Protezione civile

Maurizio Trusenti (Comandante), Stenio Pasquini, Emanuele Pillitteri, Rossano Del Rio, Marina Magrini, Michela Milani, Massimo Tonarelli; Mauro Arrighi, Paolo Bagatti, Maurizio Berti, Andrea Bruni, Claudio Gagliardi, Vittoria Luperi; Giovanni Milano, Alessandro Moretti, Claudia Fulceri, Cristoforo Enzo Mobilia, Alessandro Maritan; Eleonora Orsini, Giuseppe Wust, Giorgio Spadoni, Gabriele Pomposi; Giacomo Benvenuti, Sergio Giannoni, Gianluca Niccolai, Andrea Miliani.

Luca Soriani e Vasetti Nicola (Protezione Civile)

Ufficio tecnico (Personale tecnico e operai strade)

Silvia Borgo (dirigente Ufficio Tecnico), Massimo Canigiani (responsabile del Servizio Manutenzione stradale ora in pensione); Vittoriano di Tommaso (responsabile Servizio Manutenzione ordinaria Strade ed Edilizia scolastica, ora passato ad altro ente); Simone Lubrano (allora responsabile Servizio manutenzione straordinaria, investimenti e Pnrr); Lelio Franceschi (responsabile Servizio Programmazione Coordinamento Amministrativo Processi Tecnici, ora in pensione).

Moreno Bernotti, Maurizio Gori, Tommaso Nisti, Daniele Campodonico, Giorgio Di Stefano, Diego Franco Ferrini, Quintavalle Daniele, Neri Sardi; Francesco Mura, Maurizio Antinori, Massimiliano Semboloni, Massimo La Sala, Fabrizio Favilli; Leonardo Guerrieri, Luca Campana, Giordano Pietralunga, Antonio Luigi Fornari, Roberto Giorgi, Andrea Alletto; Alessandro Giovannetti, Giacomo Monti, Damiano Lo Monaco, Luigi Pascarella, Alessandro Guerrieri, Fabrizio Peccianti, Walter Matteucci; Leonardo Bardi, Omar Barsotti, Pasquale Bottino, Federico Gizzarelli, Ranieri Gracci, Alessio Immorali, Enrico Niccolini, Stefano Peebes, Lorenzo Vernaccini.

Ufficio Affari Generali

Sabrina Orsolini, Andrea Bendinelli, Paolo Paoletti.