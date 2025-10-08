Home

8 Ottobre 2025

Atti di violenza politica a Livorno, ne fanno le spese due ragazze, la denuncia di Lorenzo Gasperini

Livorno 8 ottobre 2025 Atti di violenza politica a Livorno, ne fanno le spese due ragazze, la denuncia di Lorenzo Gasperini

“A Livorno un pugno ad un ragazza della Lega Giovani e sputi in faccia ad un’altra.

È accaduto durante il convegno di studi sulle politiche remigratorie organizzato da me e Ballarati (rispettivamente Team Teseo Tesei e Resum25) sabato scorso e a che ha visto relatori come il Gen. Roberto Vannacci , il Gen. Marco Bertolini , il candidato al Consiglio Regionale Federico Pazzaglia e ospiti istituzionali da Germania, Ungheria e Romania.

Non avevo pubblicato niente qui ma le violenze di ieri, avvenute a pochi metri e che hanno messo in pericolo anche il sottoscritto e Pazzaglia, mi hanno convinto che occorra un rilancio di coscienza contro questi criminali che prosperano in alcune specifiche realtà livornesi”

E’ quanto dichiara Lorenzo Gasperini a corredo del video Facebook di denuncia. Il link al video, clicca qui