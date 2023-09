Atti osceni davanti alle vetrine dei negozi, 50enne ai domiciliari con braccialetto

Home

14 Settembre 2023

Su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, i Carabinieri della Stazione di Piombino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare a carico di un 50enne del luogo, gravemente indiziato del reato di atti osceni in luogo pubblico.

La vicenda giudiziaria ha inizio a marzo di quest’anno quando alcune donne, per lo più commesse di negozi di intimo ed abbigliamento ed addette a segreterie di studi del centro di Piombino hanno richiesto l’intervento dell’Arma segnalando un uomo sorpreso a compiere atti di autoerotismo all’esterno delle loro attività, in prossimità delle vetrine della pubblica via.

Grazie al succedersi di segnalazioni convergenti sulla descrizione di un unico soggetto, i carabinieri hanno avviato degli accertamenti che hanno permesso di identificare il presunto autore.

I Carabinieri hanno puntualmente e tempestivamente riferito l’esito degli accertamenti alla Procura di Livorno che, concordando con le loro risultanze investigative e rilevando la sistematicità dei comportamenti illeciti, ha richiesto, nei confronti del 50enne, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico che è stata emessa dal Gip del Tribunale di Livorno.

La responsabilità dell’indagato dovrà essere valutata nel successivo giudizio

