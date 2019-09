Home

Atti vandalici a Rosignano, Biasci: “Donati non sottovaluti il grave e reiterato fenomeno”

13 settembre 2019

Rosignano, 13 settembre 2019 – Robero Biasci (Lega): “Ritengo che il Sindaco Donati di Rosignano-afferma Roberto Biasci, Consigliere regionale e comunale della Lega-abbia, leggendo le sue dichiarazioni, un po’ sottovalutato il grave e reiterato fenomeno del vandalismo che sta interessando, in modo preoccupante, la località toscana.” “E’ certamente un problema di educazione civica-prosegue il Consigliere-ma non possiamo sperare che solo invitando ad una maggiore ragionevolezza, questi teppisti la smettano di creare danni in serie.” “Una maggiore e capillare sorveglianza tramite telecamere-sottolinea l’esponente leghista-potrebbe essere un ottimo deterrente, oltre ad un’intensificazione della presenza della Polizia municipale in quei luoghi che potrebbero essere più facilmente presi di mira dai vandali.” “Promuovere delle riunioni ad hoc, a nostro avviso-precisa Biasci-non ci pare, poi, particolarmente risolutivo di una problematica che, tra l’altro, costerà migliaia di euro ai contribuenti rosignanesi.” “Insomma-conclude Roberto Biasci-più che chiacchiere, occorrono fatti concreti per contrastare efficacemente questa piaga sociale.”