Home

Provincia

Piombino

Atti vandalici negli istituti scolastici a Piombino: Tenerini (FI): “Azioni gravi, e da condannare”

Piombino

15 Novembre 2022

Atti vandalici negli istituti scolastici a Piombino: Tenerini (FI): “Azioni gravi, e da condannare”

Piombino 14 novembre 2022 – Continuano gli atti vandalici nei confronti delle Istituzioni Scolastiche della nostra Provincia

Atti vandalici nelle scuole di Piombino, prima l’imbrattamento dell’ingresso dell’istituto Einaudi Ceccarelli poi dopo qualche giorno le vetrate dell’ingresso dell’istituto Carducci Volta Pacinotti.

“Azioni gravi, e da condannare, verso le scuole che rappresentano presidio di democrazia ed equità sociale dove si educa da sempre anche alla cura e al rispetto delle cose pubbliche” Lo dichiara l’onorevole Chiara Tenerini (Fi) che prosegue:

“Questi attacchi prendono di mira il valore della Cultura e dell’Istruzione soprattutto del nostro Futuro rappresentato dalle ragazze e dai ragazzi che le frequentano.

E’ importante incidere sul versante della difesa degli edifici e sul versante educativo attraverso la massima sensibilizzazione della comunità in termini di valorizzazione della scuola, quale strumento essenziale di rinnovamento sociale, meritevole della massima tutela. Inoltre è da evidenziare che ogni volta ai disagi per la collettività si aggiungono i costi per il ripristino che diventano insopportabili.

Ogni euro speso per riparare un danno vandalico è sottratto a spese più utili come laboratori, computer, palestre ed altro.

Danneggiare i beni pubblici significa danneggiare ogni cittadino.

La risposta delle Istituzioni deve essere chiara e deve affrontare le difficoltà portanti soluzioni articolate su tutti i fronti.

Pertanto si chiede all’Amministrazione Provinciale, oltre a proseguire ad investire nell’edilizia scolastica, di installare telecamere e impianti di videosorveglianza ritenuti efficaci strumenti di prevenzione e di deterrente contro il vandalismo dentro e fuori la scuola perseguendo anche, in tal modo, l’intento di aumentare il senso di sicurezza percepito.

Inoltre, per velocizzare tali interventi, i Dirigenti Scolastici potrebbero utilizzare il fondo deleghe, assegnato ad ogni Istituzione Scolastica, al fine di provvedere autonomamente alla installazione di tali strumenti di protezione.

Nell’auspicio che simili situazioni non si ripetano nel futuro, sarebbe importante mettere in campo azioni che abbiano come obiettivo quello di aumentare in ciascuno di noi la consapevolezza rispetto al valore del patrimonio e ai costi della collettività a causa dei comportamenti sbagliati”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin