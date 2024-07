Home

Attiva tutti i giorni la Linea 20 per il mare

5 Luglio 2024

“Al Mare in 20”, sono attivi tutti i giorni i bus urbani per raggiungere le calette tra Antignano e Chioma

Livorno, 5 luglio 2024 – Attiva tutti i giorni la Linea 20 per il mare

Autolinee Toscane e Amministrazione comunale di Livorno, visto il gradimento riscontrato lo scorso anno, hanno riconfermato anche per l’estate 2024 “Al Mare in 20”, il servizio di bus pubblici che consente a cittadini e turisti di raggiungere gli arenili e le calette della costa livornese tra Antignano e Chioma.

L’iniziativa nasce da un progetto presentato nel 2022 dai ragazzi della Commissione Ambiente e Mobilità Studenti e Studentesse del Comune di Livorno per invogliare i coetanei a lasciare gli scooter al capolinea di Antignano, contribuendo a decongestionare il traffico veicolare e a ridurre l’inquinamento atmosferico. Si chiama Linea 20 perché, appunto, 20 sono i minuti che servono per completare il percorso che tocca località suggestive quali il Parco Marina del Boccale, Calafuria, il Sassoscritto, il Romito, la Cala del Leone, la Baia del Rogiolo e le spiagge di Quercianella.

L’anno scorso il collegamento, partito in via sperimentale, era gratuito ma attivo solamente la domenica. Quest’anno la “Linea 20” è diventata strutturale, poiché è entrata a far parte del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Livorno.

Dallo scorso 11 giugno, i bus della Linea 20 di Autolinee Toscane sono in servizio tutti i giorni, dalle ore 8 fino alle ore 20, con corse ogni mezzora, per tutta l’estate (Ferragosto compreso) fino a domenica 15 settembre.

La tratta è compresa nell’abbonamento mensile, trimestrale o annuale “Urbano Capoluogo Livorno”, mentre chi non ha l’abbonamento può utilizzare il normale biglietto urbano da 1,70 euro.

I due bus che effettuano il collegamento sono facilmente riconoscibili in quanto per l’occasione sono stati decorati con una apposita livrea interamente dedicata a questa linea speciale.

A Livorno la Linea 20 fa capolinea alla fermata “Miramare”, sulla corsia nord di via Pigafetta. Questa fermata può essere raggiunta, sempre in bus, dal centro cittadino e dal lungomare tramite le due linee urbane che giungono fino a via Pigafetta, la Linea 1+ (Stazione C.le, Carducci, Grande, Italia, Ardenza Mare, Miramare) e la Linea 2+ (Stazione C.le, Garibaldi, Grande, Libertà, La Rosa, Ardenza Terra, Miramare), a loro volta collegate con altre linee provenienti dai vari quartieri della città, eventualmente utilizzando (per chi non è abbonato) lo stesso biglietto urbano da 1,70 euro, la cui validità è di 70 minuti.

Le fermate della Linea 20 all’andata sono: Miramare, Capraia (dopo la partenza è previsto un passaggio da via della Capraia); Hotel Rex, Cimitero di Antignano, Maroccone, Castello del Boccale, Calafuria, Sassoscritto; Calignaia, Castel Sonnino, Rogiolo, Via del Littorale sottopasso FF.SS, Quercianella Stazione; Via del Littorale Convento, Chioma Capolinea.

Per la tratta di ritorno Chioma-Miramare sono previste le fermate Chioma Capolinea, V. del Littorale Convento; Quercianella Stazione, V. del Littorale sottopasso FF.SS, Quercianella chiesa, Rogiolo, Castel Sonnino; Calignaia, Sassoscritto, Calafuria, Castello del Boccale, Cimitero di Antignano, Hotel Rex, Miramare.

Per gli orari esatti dei passaggi alle fermate consultare la tabella allegata o il sito https://www.at-bus.it/it Linee e orari, Livorno.

Autolinee Toscane ha promosso una speciale campagna di comunicazione con una locandina ad hoc ed una mappa sia in versione manifesto che digitale (su https://www.at-bus.it/it/ estateinbus) nella quale sono indicate le linee bus di Livorno e della costa vicina che toccano il mare, con indicate spiagge e luoghi di interesse culturale e artistico. Tutte destinazioni facilmente raggiungibili in autobus.

Autolinee Toscane ricorda che i titoli di viaggio sono acquistabili:

· a bordo senza costi aggiuntivitramite il sistema contactless utilizzando carte di credito, prepagate, smartphone e dispositivi abilitati (https://www.at-bus.it/it/ tiptap);

·con la app di at-bus (https://www.at-bus.it/it/app) selezionando urbano capoluogo, Livorno;

· presso la biglietteria “at” di Piazza Grande n. 12/15 a Livorno aperta dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 20 (chiusa domenica e festivi);

· presso gli altri punti vendita autorizzati (https://www.at-bus.it/it/ biglietti-e-abbonamenti/punti- vendita/livorno).

Per ulteriori informazioni, oltre al sito https://www.at-bus.it/it è possibile chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane su X: @AT_Informa o su Facebook: Autolinee Toscane.

