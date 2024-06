Home

Attivazione varchi ZTL a Castiglioncello, come chiedere l’autorizzazione al transito

27 Giugno 2024

Castiglioncello, (Rosignano Marittimo, Livorno) 27 giugno 2024 – Attivazione varchi ZTL a Castiglioncello, come chiedere l’autorizzazione al transito

A seguito dell’installazione dei varchi elettronici per il controllo dell’area pedonale della Pineta Marradi di Castiglioncello, il Comune di Rosignano Marittimo invita tutti gli aventi diritto a fare per tempo richiesta di autorizzazione al transito.

Infatti, da lunedì 1° luglio saranno ufficialmente attivi i varchi elettronici della Pineta Marradi, che dopo un periodo di pre-esercizio consentiranno di sanzionare i veicoli non autorizzati a transitare nell’area pedonale.

Saranno attivi due varchi di ingresso: uno in via della Pineta dal lato del campo sportivo, che consentirà l’ingresso nella parte Est della Pineta, e l’altro in via della Pineta lato Carabinieri, che consentirà l’ingresso nella parte Ovest della Pineta.

L’autorizzazione al transito nell’area pedonale consiste nell’inserimento nella “lista bianca” dei veicoli autorizzati e può essere richiesta dalle categorie di utenti elencate nel disciplinare tecnico.

Il richiedente, tramite l’apposita modulistica, deve presentare un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti (motivi di lavoro, residenza/domicilio, disabilità, ecc.).

La documentazione può essere inoltrata al Comune tramite il portale APACI, via Pec all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@post acert.toscana.it , per posta oppure tramite consegna al Polisportello, in via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo, negli orari di apertura degli uffici.

La modulistica e presente sul sito istituzionale dell’Ente.

In pineta il transito dei veicoli per il carico/scarico merci sarà consentito durante gli orari 7:00/10:00 e 14:00/16:00, che dovranno comunque essere autorizzati con l’inserimento in “Lista Bianca”.

Per maggiori info: https://trasparenza.comune.ros ignano.livorno.it/archivio5_ modulistica_0_1701.html