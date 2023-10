Home

Attività antidegrado della municipale, rimosse roulotte e bici

27 Ottobre 2023

La Polizia Municipale ha messo in campo anche questa settimana numerose attività antidegrado in centro ed in periferia.

5 le sanzioni per errati conferimenti che hanno colpito cittadini che hanno smaltito i propri rifiuti in maniera non idonea ed in violazione dell’Ordinanza sul Porta a porta e del Regolamento sulla gestione dei rifiuti che indicano con precisione la modalità di smaltimento per ogni tipologia .

Le sanzioni sono state elevate in Piazza Giovine Italia, Scali Saffi, Doga d’acqua, Materassai e Valle Benedetta.

5 anche le sanzioni e gli allontanamenti per campeggio abusivo elevate nella via Sarti ed in via Settembrini dove soggetti senza fissa dimora si erano fermati con i propri camper senza possibilità di corretto conferimento del refluo e dei rifiuti e stendendo gli indumenti ad asciugare i sulla pubblica via.

Il 25 ottobre in collaborazione con AAMPS sono state rimosse 30 biciclette in stato di abbandono, Le strade dalle quali sono state rimosse sono:

via Bartelloni, via Oberdan, piazza Europa, borgo S.Jacopo, via Battisti, via Poggiali, via del Fantasia, Piazza dei Domenicani, viale Petrarca, via Mangini, via Bonamici, via F.lli del Conte, via Strozzi, via Zambelli, viale Carducci. via Venuti,via Ebat ,viale Italia, scali delle Ancore.

Ieri sono state invece rimosse 4 roulotte due in via dell’Ecologia e due in via dei Materassai. I veicoli abbandonati privi di targhe ed in pessimo stato di conservazione venivano evidentemente frequentate in orari notturni da senza fissa dimora e per attività di prostituzione e consumo di alcol e stupefacenti.

