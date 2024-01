Home

Attività del Consiglio e delle Commissioni Consiliari di Livorno, tutti i numeri del 2023

19 Gennaio 2024

Livorno 19 gennaio 2024

Il presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso comunica i numeri dell’anno appena trascorso relativamente all’attività del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

“Mi preme ringraziare – dichiara Caruso – oltre ai Capigruppo e ai Consiglieri tutti, e naturalmente al Sindaco e alla Giunta, tutti gli uffici comunali per l’indispensabile lavoro che svolgono per e con il Consiglio Comunale, dall’ufficio di Presidenza all’ufficio supporto del Consiglio, alle segreterie delle Commissioni, all’ufficio stampa e rete civica, agli informatici e in generale a tutti coloro che supportano ogni giorno il nostro impegno politico e istituzionale “.

Attività del Consiglio e delle Commissioni Consiliari di Livorno. Apri il PDF

