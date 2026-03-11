Home

Provincia

Attività e norme incendi, oltre 50 irregolarità riscontrate dai vigili del fuoco

Provincia

11 Marzo 2026

Attività e norme incendi, oltre 50 irregolarità riscontrate dai vigili del fuoco

Livorno 11 marzo 2026 Attività e norme incendi, oltre 50 irregolarità riscontrate dai vigili del fuoco

Sicurezza negli esercizi commerciali, nelle attività artigianali e civili: controlli dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia di Livorno

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno ha avviato da diversi mesi un’intensa attività di controllo su tutto il territorio provinciale per verificare il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi e sicurezza negli esercizi commerciali e nelle attività aperte al pubblico.

Le verifiche hanno riguardato discoteche, bar, ristoranti e, più in generale, attività imprenditoriali, commerciali e di intrattenimento soggette alla normativa di prevenzione incendi, con controlli sulle autorizzazioni, sugli impianti antincendio, sulle vie di fuga, sulle capienze e sulla sicurezza degli impianti.

Ad oggi sono stati effettuati centinaia di controlli in tutta la provincia di Livorno, compresi i comuni dell’Isola d’Elba, dai quali sono emerse circa 50 irregolarità relative ad altrettanti esercizi commerciali.

L’attività svolta ha avuto carattere capillare e diffuso su tutto il territorio provinciale e rientra nell’azione ordinaria di prevenzione e tutela della sicurezza.

“L’attività dei Vigili del Fuoco – dichiara il Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi – non ha alcuna finalità punitiva, ma rappresenta un’azione di prevenzione indispensabile per garantire condizioni di sicurezza adeguate nei luoghi frequentati quotidianamente da cittadini e lavoratori.

Sono certo che Comuni ed esercenti provvederanno in tempi brevi a completare gli adeguamenti necessari, offrendo una risposta istituzionale e imprenditoriale pienamente all’altezza delle esigenze di sicurezza della comunità.

Quando si parla di sicurezza non si tratta di accanimento o di eccesso di controlli, ma semplicemente di responsabilità istituzionale verso i cittadini e di tutela di chi frequenta e lavora ogni giorno nei locali e nelle attività della nostra provincia”.