Home

Cronaca

Attività ispettive su AdSP, “questioni delicate da approfondire” Lega presenta interrogazione

Cronaca

22 Aprile 2026

Attività ispettive su AdSP, “questioni delicate da approfondire” Lega presenta interrogazione

Livorno 22 aprile 2026 Attività ispettive su AdSP: “ulteriore chiarezza, questioni deicate da apprifondire”, Lega presenta interrogazione in Parlamento

Elisa Montemagni, Andrea Barabotti, Andrea Crippa e Tiziana Nisini(Lega): “Autorità Portuale del Mar Tirreno settentrionale: nostra interrogazione per fare ulteriore chiarezza sulle attività ispettive. Ci sono questioni delicate da approfondire. Resta in piedi l’ipotesi commissariamento.”

“A seguito di una specifica attività ispettiva svolta su incarico del Mit presso l’Autorità Portuale del Mar Tirreno settentrionale, sarebbero emerse alcune criticità che meritano, a nostro avviso, un ulteriore approfondimento tramite un’interrogazione. La relazione pone, infatti, in essere commistioni fra funzioni gestionali ed amministrative e la volontà dell’allora Presidente Guerrieri, poi nominato Commissario, di non divulgare documenti inerenti alla realizzazione della Darsena Europa. Vi sono, altresì, questioni gestionali amministrative che concernono l’elargizione di particolari emolumenti ad alcuni dirigenti. Per tali motivi, come detto, abbiamo, quindi, predisposto un atto in cui chiediamo espressamente se l’attuale Presidente abbia modificato l’assetto gestionale precedente, sostituendo i predetti dirigenti coinvolti, come rileva la relazione ispettiva. Oltre a ciò, vogliamo conoscere se risultino assunte determinazioni sulla trasparenza degli atti amministrativi occultati dal Commissario straordinario di Governo Guerrieri. Chiediamo, altresì, nella nostra interrogazione, se sia legittima la procedura esplorativa pubblica definita da ASP MTS, tesa all’individuazione del Segretario Generale dell’Autorità Portuale che pone condizioni non ricomprese tra quelle di uno specifico articolo di Legge. Infine, se si tratti di mero criterio descrittivo non vincolante, oppure di requisito sostanziale ulteriore e, in quest’ultimo caso, se la procedura debba, dunque, essere rinnovata, rettificata o annullata. Tutti chiarimenti, quindi, che riteniamo fondamentali, pertinenti ed urgenti.”

Così gli Onorevoli Elisa Montemagni, Andrea Barabotti, Andrea Crippa e Tiziana Nisini della Lega.