Home

Provincia

Piombino

“Attività JSW svolte ancora in modo approssimativo”, interrogazione ai ministri dell’ambiente e del lavoro

Piombino

27 Luglio 2023

“Attività JSW svolte ancora in modo approssimativo”, interrogazione ai ministri dell’ambiente e del lavoro

Jsw Piombino: rischio per la città, intervenire subito

Forza Italia presenta una Interrogazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza e al Ministero del Lavoro

Piombino (Livorno) 27 luglio 2023 – “Attività JSW svolte ancora in modo approssimativo”, interrogazione ai ministri dell’ambiente e del lavoro

“Ieri una fitte nube di fumo proveniente dagli stabilimenti della JSW ha avvolto Piombino. Sono in corso le attività di smantellamento di una parte dei convertitori ma evidentemente le operazioni in corso non si stanno svolgendo in totale sicurezza.

Emerge un rischio concreto per il territorio e per la sicurezza dei cittadini”. Lo dichiarano la deputata Chiara Tenerini di Forza Italia e il coordinatore della città di Piombino Riccardo Petraroja, che aggiungono:

“Ancora una volta le attività condotte dalla JSW vengono svolte in modo approssimativo, senza alcun rispetto per l’ambiente e la salute pubblica e con assoluta carenza di informazioni.

Gli smantellamenti sono attività che rientrano negli Accordi di Programma e tutte le istituzioni incaricate sono tenute a vigilare sul rispetto delle norme sulla salute e sulla sicurezza. I sindacati hanno presentato un esposto.

Riteniamo urgente un intervento delle istituzione preposte per approfondire la questione e capire con assoluta esattezza in che maniera si stia procedendo nelle operazioni di smontaggio.

Ricordiamo che questo non è il primo incidente accorso, basti ricordare l’incendio dello scorso marzo. Bisogna fare in modo che episodi del genere non si ripetano in futuro.

A tal proposito – conclude la deputata – ho predisposto un’interrogazione ai Ministri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Lavoro ”.

On. Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Forza Italia Livorno

Riccardo Petraroja

Coordinatore Forza Italia Piombino

L’incredibile video della nube che avvolge la città

<iframe style=”border: none; overflow: hidden;” src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=316&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjohnny.micheli%2Fvideos%2F198439256258455%2F&show_text=false&width=560&t=0″ width=”560″ height=”316″ frameborder=”0″ scrolling=”no” allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin