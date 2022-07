Attività nel mirino, ancora furti e tentati furti in città

Home

19 Luglio 2022

Livorno 19 Luglio 2022

Attività commerciali sempre nel mirino dei ladri, bancomat per malviventi.

Nel mirino dei ladri il ristorante 0586 in via San Jacopo in Acquaviva e il bar Gambrinus in piazza del Cisternone

Il furto a ristorante è avvenuto qualche giorno fa, più precisamente nella notte tra sabato e domenica e si va ad aggiungere agli altri due fatti avvenuti quella sera; il furto ai danni del bar Aurelia (angolo via dell’Ardenza- viale nazario Sauro) e al tentato furto al Caffè della Villa in viale della Libertà.

Al ristorante 0586, il ladro ripreso dalle telecamere di video sorveglianza, ha spaccato il vetro di una finestra ed una volta all’interno del locale ha rubato 5-6 euro del fondo cassa, lasciando poi un danno da 400-500 euro per riparare la finestra.

Il ladro che intorno alle ore 03. 30 di notte ha messo a segno il colpo da 5-6 euro sarebbe lo stesso ripreso più volte da altre telecamere di attività colpite da spaccate.

Ieri pomeriggio invece, in pieno giorno c’è stato un tentato furto al bar Gambrinus in piazza del Cisternone. Questa volta il o i malviventi non hanno rubato niente ma in compenso hanno spaccato delle vetrate esterne e forzato una porta nel tentativo di entrare all’interno del bar.

Il tentato furto è avvenuto in pieno giorno, erano le 17 del pomeriggio (il bar aveva chiuso alle 16)

Ormai ai ladri non fa più paura neppure commettere i furti alla luce del sole, in una piazza posta lungo una delle principali arterie di scorrimento del traffico cittadino.

