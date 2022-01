Home

Cronaca

Attività nel mirino dei ladri, raffica di furti in città

Cronaca

16 Gennaio 2022

Attività nel mirino dei ladri, raffica di furti in città

Livorno 16 gennaio 2022

Raffica di furti nella notte tra il 14 ed il 15 gennaio in varie zone di Livorno ai danni di alcune attività

I malviventi hanno rubato contante e merce, ma soprattutto hanno procurato molti danni alle strutture delle aziende

Ad essere colpite: SlimPeople sugli scali Saffi, l’officina Il Faro, in via Pera e Malasangre Tattoo in corso Amedeo

Al centro di bellezza SlimPeople sugli scali Saffi, dopo aver forzato la porta, i ladri hanno rubato i prodotti che erano esposti negli scafali e nelle vetrine

Anche qui, i malviventi dopo forzato la porta d’ingresso Malasangre Tattoo in corso Amedeo, hanno rubato un coputer ed alcune attrezzature per un valore di circa 250 euro.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin