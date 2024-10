Home

Attività sportive inclusive a San Simone con il contributo della Fondazione Livorno. Il benessere fisico e sociale attraverso lo sport e l’attività motoria

2 Ottobre 2024

Livorno 2 ottobre 2024 – Attività sportive inclusive a San Simone con il contributo della Fondazione Livorno

A Livorno, il Centro San Simone “Gli Amici di Tutti”, in collaborazione con Sportlandia e Windsurf 3 Ponti, offre una serie di attività inclusive rivolte a persone con disabilità e esigenze particolari.

Grazie al contributo della Fondazione Livorno, queste iniziative fanno parte del progetto “ScopriAmo…insieme, Sportiva…mente!” per il periodo 2024-2025, con un programma variegato che mira a promuovere il benessere fisico e sociale attraverso lo sport e l’attività motoria.

Programma delle attività:

Motoria e Atletica:

Dal 8 ottobre 2024 fino al 29 maggio 2025, si svolgeranno attività motorie e di atletica il martedì e il giovedì dalle 17:30 alle 18:30 presso la Palestra San Simone (Piazza San Simone, 9, scuole Marconi). Questa disciplina mira a migliorare le capacità motorie e l’equilibrio delle persone coinvolte.

Motoria per bambini:

Un’ulteriore sessione specificamente dedicata ai più piccoli inizierà il 15 ottobre 2024 e proseguirà fino al 20 maggio 2025. Le lezioni si terranno il martedì dalle 16:55 alle 17:35, sempre presso la Palestra San Simone.

Nuoto:

Le attività acquatiche sono un pilastro del progetto, con sessioni di nuoto previste a partire dalla seconda metà di ottobre 2024 fino al 22 maggio 2025. Gli allenamenti avranno luogo il lunedì e giovedì, dalle 16:10 alle 17:00, presso la piscina “Camalich-Neri”, con un programma studiato per adattarsi alle esigenze di ogni partecipante. Per i bambini, il nuoto si terrà il mercoledì, dal 23 ottobre 2024 al 21 maggio 2025, presso la piscina “La Bastia”.

Canottaggio:

Dal 11 ottobre 2024 fino a giugno 2025, si terranno sessioni di canottaggio presso la sede di SportLandia, Scali D’Azelio. Gli allenamenti, in programma il lunedì o il venerdì a seconda del gruppo, si svolgeranno dalle 17:30 alle 18:30, con esercizi mirati a sviluppare forza e coordinazione.

Bowling:

Per gli amanti del bowling, il programma prevede incontri settimanali ogni martedì dalle 18:00 alle 19:00, a partire dall’8 ottobre 2024, presso il Bowling di Porta a Mare. Manlio di Sportlandia sarà il referente per questa attività (per informazioni: 380.1213134).

Attività acquatiche (Sup, surf, canoa):

Nel mese di giugno 2025, presso Windsurf 3 Ponti, sarà possibile partecipare ad attività acquatiche come Sup, surf e canoa. Le date e gli orari verranno definiti in seguito.

Bocce:

Infine, da giugno a settembre 2025, si terranno partite di bocce presso il Bocciodromo di Guasticce (o altre sedi da definire). Anche per questa attività, i giorni e gli orari verranno comunicati successivamente.

Pause e festività:

Le attività saranno sospese durante il periodo natalizio, dal 20 dicembre 2024 all’8 gennaio 2025, e per la Pasqua, dal 17 al 22 aprile 2025.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, i referenti sono Patrizia (339.5349103), Mauro (335.5606835) e Silvana (338.9875302).

Queste attività rappresentano un’opportunità straordinaria per le persone con disabilità di Livorno di cimentarsi in diverse discipline sportive, migliorare la loro forma fisica e socializzare in un ambiente inclusivo e stimolante.

