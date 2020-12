Home

5 Dicembre 2020

Attivo il numero per l’emergenza, continua l’allerta arancio per forte pioggia e rischio idrogeologico idraulico

Livorno, 5 dicembre 2020 – Continua l’allerta arancio per forte pioggia e rischio idrogeologico idraulico fino alle 23.59

Attivo il numero per l’emergenza 0586-824000

Continua a Livorno l’allerta meteo arancio per forte pioggia e rischio idrogeologico idraulico fino alle 23.59.

Nelle ultime 24 ore sono caduti 74 mm di pioggia, ben 44 in tre ore nella mattina del 5 dicembre.

Piogge intense alle quali il reticolo idraulico di rii torrenti e fossi nell territorio del Comune di Livorno ha risposto comunque benissimo.

La Protezione civile del Comune ha raccolto dalla notte le segnalazioni della popolazione ed è attivo il numero per l’emergenza 0586-824000.

Numerose le strade chiuse (via Provinciale Pisana, ora riaperta), Apparizione (ora aperta una corsia), via di Firenze (ancora chiusa).

Allagamenti diffusi in città, al Castellaccio, Montenero,Quercianella, Valle Benedetta.

Impraticabili (e transennati dalla Protezione civile) i guadi della Puzzolente,e Rio Paganello, Mulino di Popogna.

Il Genio Civile con la Protezione civile del Comune e il volontariato stanno monitorando la situazione dei corsi d’acqua principali, con particolare attenzione ai tratti in cui sono presenti cantieri aperti (particolare attenzione a Rio Ardenza e Rio Maggiore).I livelli idrici al momento non hanno subito incrementi importanti.

Sono stati effettuati piccoli interventi in avvalimento del Consorzio di bonifica per rimozione di piante pericolanti nelle pertinenze di corsi d’acqua, a causa del forte vento.

Si sono verificati invece alcuni allagamenti connessi al sistema fognario urbano.

“Un livello di guardia importante – commenta il sindaco Luca Salvetti che è stato presente personalmente nei luoghi più critici – tutti i rii al momento sotto controllo, i lavori della Regione Toscana hanno riposto molto bene.

Le fognature in alcune zone non hanno ricevuto a sufficienza e questo ha creato problemi al traffico, abitazione e aziende. Un elemento sul quale dobbiamo insistere e lavorare ancora La protezione civile ha garantito la presenza e ha cercato di rispondere nei tempi più veloci possibili. Al momento non risultano criticità e rischi per le persone ma continueremo a monitorare”.

In sintesi:

Ai pluviometri si sono registrate:

Livorno

10.4 mm in 15 min

31.6 mm in un’ora

Valle Benedetta

10.6 mm in 15 min

25.8 mm in un’ora

Quercianella

11.8 mm in 15 min

28.8 mm in un’ora

