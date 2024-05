Home

27 Maggio 2024

Livorno 27 maggio 2024 – Attrezzi da scasso, denunciato un livornese 55enne

Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dei furti presso gli esercizi commerciali, Gli agenti delle volanti della polizia nel costante controllo del territorio, notavano nel pomeriggio di ieri un uomo in via provinciale pisana che con passo svelto imboccava da via provinciale pisana via dell’artigianato.

L’uomo accortosi della presenza alle sue spalle della volante della Polizia di Stato si irrigidiva assumendo senza alcun motivo, un atteggiamento nervoso e continuava la sua marcia verso via dell’artigianato direzione centro città.

Insospettiti dall’atteggiamento tenuto gli agenti procedevano al suo controllo considerate anche le particolari circostante di luogo, (zona industriale dove sono ubicate diverse attività commerciali) e di tempo, (domenica pomeriggio quindi giornata di chiusura di tutti gli uffici commerciali).

Il sospetto veniva confermato dal rinvenimento all’interno della tasca anteriore dello zaino indossato di due cacciaviti a taglio di lunghezza complessiva di cm.19 e di una tronchesina prontamente utilizzabili per la commissione di una qualsiasi azione di forzatura e/o scasso.

L’uomo, livornese di anni 55 senza fissa dimora non riuscendo a fornire agli operatori giustificazioni specifiche riguardo la sua presenza in una zona industriale durante il giorno di chiusura di tutte le attività commerciali e essendo stato trovato in possesso di oggetti potenzialmente utilizzabili per compiere operazioni di forzatura e di scasso veniva denunciato in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.