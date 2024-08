Home

Attrezzi da scasso in auto, denunciato 21enne e minore collocato in struttura idonea

17 Agosto 2024

Livorno 17 agosto 2024 – Attrezzi da scasso in auto, denunciato 21enne e minore collocato in struttura idonea

Nel corso dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità, la mattina del 16 agosto, durante un posto di blocco all’altezza del casello autostradale, gli agenti di polizia delle volanti hanno fermato una Fiat Panda bianca con a bordo due uomini.

Entrambi i soggetti erano sprovvisti di documenti, motivo per cui sono stati condotti in ufficio per ulteriori accertamenti volti a identificarli.

Dai controlli è emerso che il conducente, un giovane di 21 anni originario di Pescia, era privo di patente di guida, mai conseguita, e risultava avere numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Il giovane, trovato in possesso di grossi cacciaviti e chiavi, è stato denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di strumenti di effrazione.

Il passeggero, un minorenne di Roma che si trovava in compagnia dell’indagato perché, a suo dire, i suoi genitori erano in Croazia, è stato collocato in una struttura idonea.