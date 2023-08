Attualità – Giani, d’accordo con Sangiuliano, inasprire le pene contro gli imbrattatori dei monumenti

Home

26 Agosto 2023

Livorno 26 agosto 2023 – Giani, d’accordo con Sangiuliano, inasprire le pene contro gli imbrattatori dei monumenti

Gli Uffizi imbrattati? “Ho letto l’intervista al ministro Sangiuliano e sono assolutamente d’accordo con lui. Dobbiamo irrigidire fortemente il nostro sistema normativo. Se, come misura deterrente, serve inasprire il sistema delle pene, dobbiamo essere determinati, è il nostro oro, soprattutto in Toscana”.

Giani, al lavoro con Sangiuliano per gestioni Stato-Regione dei beni culturali

“Spero di arrivare, e con Sangiuliano ne stiamo parlando, a delle forme di gestione comune” dei beni culturali in Toscana “dove non arriva lo Stato, perché manca il personale, come Regione siamo disposti a fare una fondazione comune fra Stato e Regione e intervenire perché con una gestione più manageriale anche il nostro sistema dei beni culturali possa alimentare più presenza, interesse. C’è già un progetto, per “l’Ambrogiana di Montelupo, una villa medicea: fino a tre anni fa era un manicomio criminale. Vorremmo trasformarla in Uffizi due o diffusi, ristrutturarla per realizzare un museo dove mettiamo le opere che sono nei magazzini degli Uffizi”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervistato da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

