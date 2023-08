Home

Attualità

Attualità – Giani, lo Stato metta più soldi sul Fondo sanitario nazionale

Attualità

28 Agosto 2023

Attualità – Giani, lo Stato metta più soldi sul Fondo sanitario nazionale

Livorno 28 agosto 2023 – Attualità – Giani, lo Stato metta più soldi sul Fondo sanitario nazionale

“Il Fondo sanitario nazionale è di 126 miliardi, a mio giudizio possono essere di più, magari 150, per citare quei 25 miliardi che l’Istituto sanitario nazionale ha detto sarebbero ottimali.

Questo ci porta a far sì che per far quadrare i conti il consiglio regionale della Toscana ha dovuto metterci 4 o 500 milioni all’anno; prendendoli da altri servizi, sennò i nostri 802 presidi sanitari in Toscana non ce la fanno”.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervistato da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin