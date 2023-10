Home

Attualità- “Omosessuali di centro destra discriminati da associazioni di sinistra Lgbtiq+”

5 Ottobre 2023

Lo dichiara a Strasburgo l'Europarlamentare Ceccardi

Ue, Susanna Ceccardi (Lega): “Molti omosessuali sono di destra e sono emarginati da gruppi Lgbtiq+”

“In Italia si rispettano i diritti degli omosessuali come negli altri Paesi europei. Non di meno.

Qualcuno in quest’Aula ha fatto politica strumentale paragonando l’Italia, un Paese membro e fondatore dell’Ue, all’Uganda.

Vi do una notizia: gli omosessuali non sono tutti di sinistra in Europa.

Ce ne sono moltissimi di destra e centrodestra, proporzionalmente a tutti gli altri elettori.

E gli omosessuali di centrodestra non si sentono rappresentati dalla vostra politica strumentale.

Sono venuti da me e dagli altri esponenti di centrodestra a denunciare come siano stati emarginati più volte dalle associazioni di sinistra Lgbtiq+ perché la pensano diversamente; questa è discriminazione. La sinistra non rappresenta tutto gli omosessuali d’Europa, se ne faccia una ragione”.

Lo ha dichiarato in aula l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, nel corso del dibattito sulla propaganda anti-Lgbtiq+ alla sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

