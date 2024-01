Home

“Attualità, politica e movimenti anti-gender e anti-LGBTQIA+ in Italia” , evento all’Approdo Centro Ascolto LGBTQ+

17 Gennaio 2024

Livorno 17 gennaio 2024 – “Attualità, politica e movimenti anti-gender e anti-LGBTQIA+ in Italia” , evento all’Approdo Centro Ascolto LGBTQ+

Sabato 20 gennaio, dalle ore 17, presso il Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo si svolgerà una iniziativa intitolata “Attualità, politica e movimenti anti-gender e anti-LGBTQIA+ in Italia” con l’intervento di Massimo Prearo, ricercatore in Scienza Politica presso l’Università di Verona, dove è responsabile scientifico del Centro di ricerca PoliTeSse e dove studia i movimenti anti-gender e le politiche LGBTQIA+.

Erano appena qualche decina di persone in piazza nel 2013 per protestare contro “la teoria del gender”, contro la proposta di legge sulle unioni civili, e contro la proposta di legge contro l’omofobia e la transfobia. Ora i movimenti anti-LGBTQIA+ sono in continuo aumento.Perché questo successo? E perché in particolar modo in Italia?

L’incontro si propone di discutere l’attualità e la traiettoria di questi movimenti e delle politiche che oggi ostacolano il riconoscimento dei diritti delle persone LGBTQIA+, e negano le vite minoritarie.

