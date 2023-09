Attualità – Schianto Freccia Tricolore, muore bambina di 5 anni, il pilota si lancia col paracadute

Home

16 Settembre 2023

Italia, Attualità 16 settembre 2023 – Schianto Freccia Tricolore, muore bambina di 5 anni, il pilota si lancia col paracadute. Tragedia per una famiglia in auto

Un aereo delle Frecce Tricolore si è schiantato oggi pomeriggio poco dopo il decollo dall’aeroporto di Caselle a Torino, durante un’esercitazione per la manifestazione aerea prevista per domani in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare.

Secondo le prime ricostruzioni un pezzo incandescente del velivolo avrebbe colpito una vettura su una strada adiacente alla pista

Nell’auto una famiglia con due bambini, la bambina di 5 anni sarebbe morta sul colpo mentre; il fratello di 9 anni è in gravi condizioni all’ospedale infantile Regina Margherita.

Anche i genitori sono rimasti feriti e sono ricoverati una al Cto e l’altro al Giovanni Bosco.

Secondo le prime ricostruzioni, il pilota avrebbe perso il controllo del velivolo a causa di un guasto, durante il volo avrebbe comunicato al suo capo squadra di avere un problema al motore.

Il guasto probabilmente è stato causato da un impatto con uno o più uccelli che hanno mandato in avaria il motore. Il pilota sarebbe riuscito a evitare di finire sul limitrofo centro abitato facendo cadere il velivolo all’interno dell’area dell’aeroporto prima di lanciarsi con il paracadute ma, purtroppo non è bastato ad evitare la tragedia

Il ministro della Difesa esprime “il più profondo cordoglio. La notizia ci lascia attoniti ed è profondo il dolore per il tragico incidente di volo di un componente delle Frecce Tricolori il cui velivolo nel precipitare ha drammaticamente coinvolto un veicolo con a bordo una famiglia”.

