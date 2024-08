Home

Cronaca

Audi elettrica intrappolata nel sottopasso allagato, turisti con minori salvati dai volontari

Cronaca

18 Agosto 2024

Audi elettrica intrappolata nel sottopasso allagato, turisti con minori salvati dai volontari

Livorno 18 agosto 2024 – Audi elettrica intrappolata nel sottopasso allagato, turisti con minori salvati dai volontari

Questa mattina, tra le 7:30 e le 8:00, un’Audi elettrica è rimasta bloccata in circa 60 centimetri d’acqua nel sottopasso di via Firenze, a Livorno, a causa delle forti piogge che hanno colpito la città. Il sottopasso, noto per essere soggetto ad allagamenti in caso di maltempo, si è trasformato in una trappola per l’automobile, che non è riuscita a proseguire la sua corsa.

A bordo del veicolo si trovava una famiglia di turisti tedeschi composta da due adulti e due minori, che sono stati prontamente soccorsi dai volontari dell’SVS di Livorno. Grazie al loro intervento tempestivo, la famiglia è stata messa in salvo senza riportare alcuna conseguenza fisica.

Sul posto è intervenuta anche la Protezione Civile, che ha coordinato le operazioni di rimozione del veicolo dal sottopasso allagato. Successivamente, la Protezione Civile si è presa cura della famiglia, provvedendo alla loro ristorazione e trovando loro una sistemazione temporanea.

L’incidente si è verificato in una giornata caratterizzata da un’allerta meteo gialla per temporali e forti piogge, emessa dalla Protezione Civile regionale. Le autorità hanno rinnovato l’invito alla popolazione a prestare massima attenzione durante gli spostamenti e a evitare le zone a rischio allagamento, come sottopassi e aree depresse.

Grazie al pronto intervento dei soccorritori, l’episodio si è risolto senza gravi conseguenze, ma rappresenta un ulteriore monito sull’importanza di rispettare le allerte meteo e di evitare comportamenti rischiosi in caso di maltempo