19 Giugno 2023

Livorno, 19 giugno 2023 – Auguri a Franca Santerini, 100 anni per l'insegnante di Meditazione Trascendentale di Maharishi Mahesh Yogi

Franca Santerini Ruelle è la nuova centenaria livornese.

Franca nasce a Massa Marittima (Grosseto) il 19 giugno del 1923. Suo padre era un ingegnere minerario e sua madre era nata a Empoli ma di famiglia svizzero/tedesca.

Franca è stata cresciuta con una mentalità aperta e creativa; già la madre si interessava all’arte e alla filosofia contemporanea, tra cui gli studi di Rudolf Steiner.

Da sempre ricercatrice dell’animo umano, Franca si è laureata a Pisa in Lettere e Filosofia; in un’epoca in cui non era comune per le donne frequentare l’università. Ha approfondito anche studi di psicologia, è sempre stata controcorrente e avanti per il suo tempo.

Ha avuto tre figlie – Giovanna, Isabella e Margherita – ma non ha mai lasciato il suo personale percorso di ricerca, approfondendo le filosofie orientali e studiando la psicoanalisi Junghiana.

Verso i 50 anni ha finalmente trovato quello che cercava, la Meditazione Trascendentale di Maharishi Mahesh Yogi, diventando insegnante e dedicandosi a tempo pieno alla ricerca interiore.

Ha organizzato conferenze importanti e insegnato la meditazione tra Milano, Genova, Firenze, ma soprattutto a Livorno e Pisa.

A Montenero ha aperto la sua casa a tutti, e fondato un centro di meditazione che è stato punto di incontro per tantissimi livornesi. Da allora il centro di meditazione ha ospitato eminenti dottori dell’Ayurveda e ricercatori della Coscienza che venivano da tutte le parti del mondo.

Tutto questo con il supporto di suo marito Tonino, di famiglia livornese, che è stato fino a poco tempo fa al suo fianco, dedito allo sport e allo sviluppo del potenziale umano, aiutando Franca come insegnante.

Franca si è sempre dedicata a chi aveva problemi, e ha lavorato per introdurre la Meditazione Trascendentale nel sistema carcerario per supportare lo stress delle persone che ci lavorano e per supportare la riabilitazione dei carcerati stessi.

Festeggerà il suo centesimo compleanno nel suo bellissimo giardino a Montenero, sotto la pergola, con tutta la sua famiglia e i suoi amatissimi gatti.

Il sindaco Luca Salvetti le invierà una rosa con gli auguri della città

