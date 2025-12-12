Home

Auguri a Neva De Carpis, vedova Ritorni, oggi compie 101 anni

12 Dicembre 2025

Livorno 12 dicembre 2025 Auguri a Neva De Carpis, vedova Ritorni, oggi compie 101 anniHa superato il traguardo dei 101 anni la signora Neva De Carpis, vedova Ritorni. Neva è nata il 12 dicembre 1924 a Livorno, da una famiglia antifascista e di vecchio stampo, alla quale deve il suo senso di dedizione al lavoro e al bene della comunità.Ed è con questo spirito che ha svolto la sua attività di impiegata comunale, di cui va fiera. È stata in servizio prima all’Anagrafe e poi alla Polizia e Annona, dal 1944 fino alla pensione conseguita nel 1970. Il suo più grande orgoglio è di aver lavorato con i sindaci della ricostruzione, Diaz e Badaloni. E guardando vecchie foto, Neva si è imbattuta in una che la ritrae, nel 1958, a brindare in Comune in occasione della Festa della Donna, con accanto il futuro sindaco Dino “Bino” Raugi, allora assessore.

Dopo la pensione Neva si è dedicata ai figli (Andrea e Claudio Ritorni, molto conosciuti in città) e ai nipoti. Continua a tenersi aggiornata, legge il giornale e guarda i programmi preferiti.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare alla signora Neva un omaggio floreale, con gli auguri della città.