Auguri a Nonna Ottorina Tommasini, oggi compie 103 anni

3 Febbraio 2023

Auguri a Nonna Ottorina Tommasini, oggi compie 103 anni

Livorno, 2 febbraio 2023

Ha raggiunto l’importante traguardo dei 103 anni nonna Ottorina Tommasini, vedova Doveri, nata il 3 febbraio del 1920.

Ottorina è originaria di Palaia, in provincia di Pisa. Negli anni ‘50 ha sposato un livornese ed è venuta ad abitare in città.

A Livorno ha avuto la possibilità di continuare a svolgere quel lavoro che tanto l’appassionava sin da quando era ragazzina: coltivare la terra e allevare gli animali. Ottorina, infatti, è stata iscritta come coltivatrice diretta fino a non molti anni fa, e per questa lunga attività ha ricevuto un premio dalla sua associazione di categoria.

Adesso nonna Ottorina, che è anche bisnonna, si gode l’affetto della sua numerosa famiglia: ha avuto infatti 3 figli, 5 nipoti e 4 pronipoti.

Il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare una rosa con gli auguri più affettuosi della città.

