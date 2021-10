Home

28 Ottobre 2021

Auguri a nonna Vivi, oggi compie 101 anni

Livorno, 28 ottobre 2021

Compie 101 anni nonna Dina Meriggi, detta Vivi, nata il 28 ottobre 1920 a Livorno.

Vedova di Giuseppe Savigni, grande sportivo del canottaggio, nonna Vivi ha due figlie, Patrizia ed Elisabetta, quattro nipoti e quattro pronipoti.

Per molti anni ha gestito un negozio di antiquariato a Castagneto Carducci, adesso abita a Montenero con la famiglia.

Vivi è sempre lucidissima, dinamica e in ottima salute, utilizza internet e tutti i mezzi che offre la tecnologia. Si lamenta solo perché la pandemia le sta impedendo di dedicarsi ai suoi amati viaggi, in particolare a Washington dove risiede la famiglia della figlia Elisabetta, storica interprete della Casa Bianca sin dall’amministrazione Clinton, e che tra l’altro in questi giorni è a Roma per il G8.

I racconti di nonna Vivi continuano ad incantare i pronipoti, e le sue opinioni sono molto richieste e apprezzate dai nipoti.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più sinceri a nome di tutta la città.

