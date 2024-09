Cronaca

2 Settembre 2024

Livorno 2 settembre 2024 – Auguri a Nonno Elio, oggi compie 100 anni

Nonno Elio nuovo centenario livornese

Compie 100 anni il signor Elio Dominici, nato il 2 settembre 1924 ad Asciano, in provincia di Siena, da una famiglia contadina.

Entrato da giovane nelle Ferrovie, passata la guerra sceglie Livorno come destinazione definitiva, vi si trasferisce con la moglie Marisa e nascono i figli Fabio e Stefano. È stato capo gestione nello scalo merci della stazione di S. Marco, nei pressi della quale, come era d’uso in quegli anni, gli fu assegnato un piccolo terreno lungo i binari della ferrovia, dove ha potuto dilettarsi coltivando frutta e verdura e allevando animali. Nonno Elio ha infatti dedicato la propria vita alla famiglia, alla passione per il suo orticello e al piacere della buona tavola.

Rimasto vedovo prematuramente, dopo diversi anni ha ritrovato serenità con Maria, che ha 94 anni e con la quale ancora oggi vive in salute e autosufficienza, senza rinunciare alle sue passeggiate quotidiane.

Festeggerà con i due figli, i 5 nipoti Luca, Martina, Alessio, Lorenzo, Aurora con le rispettive famiglie, i due bisnipoti Adele e Cosimo, amici e parenti arrivati anche dalla provincia di Siena.

Il sindaco Luca Salvetti gli ha inviato una scatola di cioccolatini, con gli auguri della città.