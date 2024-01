Home

Cronaca

Auguri a nonno Narciso, compie 100 anni

Cronaca

4 Gennaio 2024

Auguri a nonno Narciso, compie 100 anni

Livorno 4 gennaio 2024 – Auguri a nonno Narciso, compie 100 anni

nonno Narciso festeggia 100 anni

Compie 100 anni il signor Narciso Fani, nato il 5 gennaio 1924 a Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo. Nonno Narciso non ci vede più ma è lucidissimo e in ottima forma fisica, e ci tiene a raccontare di persona la sua vita. Dopo la giovinezza trascorsa nel Casentino, in una famiglia di contadini e boscaioli, a 25 anni si è trasferito con la moglie a Livorno. Ha partecipato alla costruzione di tantissimi edifici durante l’espansione della città, come capocarpentiere ed esperto in strutture metalliche. Narciso ricorda in particolare la realizzazione della piscina di via Mastacchi e di buona parte dei condomini della Rosa, e tante nuove costruzioni a Collesalvetti e in Capraia.

Ha un figlio ingegnere e una figlia dottoressa in pensione, due nipoti e tre bisnipoti.

Per i festeggiamenti è stato organizzato un pranzo in un ristorante a Calafuria, con 33 nipoti da Livorno e da Arezzo che si ritrovano per l’occasione. Una splendida giornata per nonno Narciso.

Il sindaco Luca Salvetti gli ha inviato un omaggio, con gli auguri più calorosi a nome della città

Auguri a nonno Narciso, compie 100 anni

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin