Auguri ad Anita Vannucchi la nuova centenaria livornese

8 Aprile 2023

Livorno 8 aprile 2023 – Auguri ad Anita Vannucchi la nuova centenaria livornese

È la signora Anita Vannucchi, vedova Valtriani, la nuova centenaria livornese.

Anita è nata l’8 aprile 1923 in piazza dei Mille, nel quartiere Pontino-S.Marco, dove ha trascorso tutta la sua vita, fino a quando tre anni fa ha preso un appartamentino in piazza Matteotti, per stare più vicina a suo figlio.

Da ragazza aiutava la mamma nel negozio di frutta e verdura di famiglia in via Terrazzini, poi si è sposata ma è rimasta vedova prestissimo, all’età di 35 anni. Ha affrontato la nuova condizione con grande coraggio, svolgendo con dignità anche i lavori più umili, guidata da quello che era diventato lo scopo della sua vita, l’educazione del figlio Sergio.

È sempre stata una donna di grande generosità, quello che era suo era anche degli altri, con grande rispetto verso le donne che si trovavano in difficoltà come lei.

Ad Anita piace la buona cucina, l’opera lirica e il canto, che le era stato insegnato da bambina alle scuole S. Marco.

Festeggerà i suoi cento anni al ristorante in compagnia dei familiari, in particolare i nipoti arrivati da Roma, e delle tante persone che la conoscono e le vogliono bene.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi della città.

