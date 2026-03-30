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Cronaca

Auguri e regali dei carabinieri ai piccoli in pediatria

Cronaca

30 Marzo 2026

Auguri e regali dei carabinieri ai piccoli in pediatria

Livorno 30 marzo 2026 Auguri e regali dei carabinieri ai piccoli in pediatria

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, d’intesa con il Presidio Ospedaliero di Livorno, nel solco di quella che ormai è una tradizione di vicinanza tra istituzioni al servizio dei cittadini, hanno organizzato una gradita sorpresa ai piccoli degenti del Reparto di Pediatria portando loro alcuni gadget ed i sinceri auguri ai pazienti e alle loro famiglie, costretti a rimanere nell’ambiente ospedaliero a causa della malattia.

I bambini sono stati coinvolti in un clima festoso grazie ai simpatici ed utili gadget regalati loro dalle donne e dagli uomini dell’Arma che hanno così voluto testimoniare solidarietà alle persone meno fortunate in un momento di sofferenza.

A fare gli onori di casa il direttore del reparto di Pediatria, Roberto Danieli, il quale, unitamente alla coordinatrice infermieristica Elena Wüst, al personale sanitario del reparto ed agli insegnanti della sezione ospedaliera della scuola, ha ricevuto in un clima di grande cordialità il Colonnello Dario Mineo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, accompagnato da una rappresentanza di militari della caserma di viale Fabbricotti.

Agli auguri per le prossime festività si è aggiunto per i bimbi e per le loro famiglie l’auspicio per un tempestivo ritorno a casa.