Aule prefabbricate per il Liceo Cecioni: soluzione temporanea, nuove sfide

27 Luglio 2024

Livorno 27 luglio 2024 – Aule prefabbricate per il Liceo Cecioni: soluzione temporanea, nuove sfide

Il liceo Cecioni di Livorno, con oltre 2.000 iscritti, ha finalmente ricevuto le aule prefabbricate tanto attese per accogliere gli studenti a partire da settembre. I moduli, di colore giallo canarino, sono stati posizionati nel cortile della scuola e saranno pronti entro la seconda metà di agosto.

Le aule prefabbricate sono due moduli: uno con quattro aule e l’altro con una, in grado di ospitare circa 140 studenti. Entrambi i moduli saranno dotati di aria condizionata per garantire comfort sia in inverno che in estate. Tuttavia, non sono presenti servizi igienici interni; per questo motivo, verrà costruita una passerella coperta che collegherà i moduli ai bagni della scuola.

Le nuove strutture sono state collocate nell’area precedentemente destinata al parcheggio dei professori, aggravando ulteriormente la già difficile situazione del traffico e dei parcheggi nella zona, che comprende anche altre due grandi scuole, l’Iti e il Geometri, oltre alle necessità dei residenti.

L’assessora alla mobilità, Giovanna Cepparello, ha proposto l’utilizzo del parcheggio di via Zola, già utilizzato l’anno scorso per i motorini degli studenti, in collaborazione con Aamps. Si sta valutando anche la possibilità di incentivare l’uso del trasporto pubblico per ridurre la pressione sui parcheggi.

Per risolvere il problema dei parcheggi, il Comune sta considerando diverse opzioni. Gli insegnanti potrebbero parcheggiare in vie limitrofe come via Passaponti, dove solitamente si trova posto.

Cepparello ha sottolineato che molte scuole in città non hanno parcheggi dedicati e che trovare soluzioni alternative è una necessità condivisa. Il Comune sta lavorando per trovare un equilibrio tra le esigenze di residenti, insegnanti e studenti.

Nonostante le difficoltà, il Comune di Livorno è impegnato a trovare soluzioni pratiche e temporanee per affrontare le sfide logistiche legate all’installazione delle aule prefabbricate al liceo Cecioni.

