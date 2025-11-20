Home

Cronaca

Aumenta la tassa di soggiorno a Livorno: Confcommercio chiede un confronto immediato con il Comune

Cronaca

20 Novembre 2025

Aumenta la tassa di soggiorno a Livorno: Confcommercio chiede un confronto immediato con il Comune

Livorno 20 novembre 2025 Aumenta la tassa di soggiorno a Livorno: Confcommercio chiede un confronto immediato con il Comune

Confcommercio Provincia di Livorno esprime forte preoccupazione per l’annunciato aumento e la rimodulazione della tassa di soggiorno, una notizia emersa soltanto attraverso la stampa e non preceduta da un confronto con le categorie economiche del territorio.

L’associazione parla di una decisione “inaspettata” e chiede all’amministrazione comunale l’apertura urgente di un tavolo di consultazione prima che le delibere diventino operative.

Secondo il direttore di Confcommercio, Federico Pieragnoli, l’incremento dell’imposta e l’estensione dell’alta stagione fino al mese di ottobre rappresentano modifiche di forte impatto, destinate a influire direttamente sulla competitività delle strutture ricettive e sull’intero sistema dell’accoglienza.

Pur riconoscendo la necessità di reperire risorse per migliorare i servizi turistici e la promozione della città, Confcommercio ritiene fondamentale che ogni cambiamento sia frutto di un percorso partecipato e trasparente.

Pieragnoli insiste anche sulla necessità di chiarire come verranno utilizzate le maggiori entrate derivanti dall’aumento della tassa di soggiorno; l’associazione chiede che siano impiegate esclusivamente per progetti concreti legati al turismo, escludendo finalità diverse.

Preoccupazioni condivise da Gianni Vignoli, presidente degli Albergatori Confcommercio di Livorno, che sottolinea come le imprese dell’accoglienza siano le prime a percepire l’impatto delle politiche turistiche:

«Decisioni così rilevanti devono essere discusse insieme, nell’ottica di una reale collaborazione pubblico-privato. Senza adeguata concertazione, gli aumenti rischiano di danneggiare la competitività della città come destinazione».

Confcommercio ribadisce infine la sua piena disponibilità a un confronto immediato, convinta che solo attraverso dialogo e cooperazione sia possibile costruire politiche turistiche efficaci, sostenibili e realmente vantaggiose per Livorno e per chi la vive ogni giorno.

Aumenta la tassa di soggiorno a Livorno: Confcommercio chiede un confronto immediato con il Comune