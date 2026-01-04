Home

Aumenti autostrada Rosignano, Potenti: “Critice strumentali da Bechini, da Consulta lo stop a sforzi Salvini per blocco tariffe”

4 Gennaio 2026

Pedaggi, Potenti (Lega): da Consulta stop a sforzi Salvini per blocco tariffe. Avanti con impegno per utenza e imprese

“Le critiche mosse in queste ore sul tema dei pedaggi autostradali dal vicesindaco del Comune di Cecina Alessandro Bechini non sono solo strumentali, ma dimostrano una preoccupante noncuranza delle norme basilari del diritto e dei pronunciamenti delle magistrature superiori.

È bene chiarire che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha agito con ogni mezzo per congelare le tariffe, ma tale sforzo è stato vanificato da una sentenza della Corte Costituzionale.

La Consulta, accogliendo un ricorso del Consiglio di Stato, ha infatti sancito che il blocco dei pedaggi deciso per gli anni precedenti è costituzionalmente illegittimo poiché in contrasto con la libertà d’impresa. Siamo di fronte a una decisione tecnica insindacabile che trova radici in norme del 2019 e 2020, giudicate oggi non conformi ai principi della nostra Costituzione.

Nonostante questi vincoli giuridici, la nostra attenzione per le istanze dei cittadini e delle imprese toscane resta prioritaria: l’adeguamento previsto per il 2026 è stato infatti contenuto all’1,5%, ovvero il minimo del tasso di inflazione programmata, scongiurando rincari fuori controllo. Inoltre, per arterie fondamentali della nostra regione come i tronchi A10 e A12 (Concessioni del Tirreno), in vigenza di periodo regolatorio non sono previste variazioni tariffarie a carico dell’utenza, in linea con i rispettivi atti convenzionali vigenti.

Invece di alimentare polemiche che mostrano lacune nella conoscenza dei fatti, ci si dovrebbe unire nel lavoro a tutela della mobilità e della competitività del nostro territorio”.

​Così il senatore toscano della Lega, Manfredi Potenti, componente dell’ottava commissione a Palazzo Madama.