Home

Cronaca

Aumenti tariffe Tari, Confcommercio: “Scongiurati aumenti, ma la tassa resta tra le più alte”

Cronaca

22 Dicembre 2023

Aumenti tariffe Tari, Confcommercio: “Scongiurati aumenti, ma la tassa resta tra le più alte”

Livorno, 22 dicembre 2023 – Aumenti tariffe Tari, Confcommercio: “Scongiurati aumenti, ma la tassa resta tra le più alte”

Tariffe e agevolazioni Tari restano invariate. Confcommercio sul Bilancio presentato dalla Giunta “Importante aver scongiurato aumenti, ma la tassa sui rifiuti resta troppo alta:

allargare la tariffa puntuale”

“In un contesto economico così delicato è importante non aver aumentato le tariffe e aver mantenuto le agevolazioni esistenti per la Tari, che a Livorno resta comunque tra le più alte della nostra regione e per questo necessita di interventi decisi e strutturali”.

Questo l’appello del direttore di Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli in seguito al bilancio di previsione 2024-2026 approvato dalla Giunta Salvetti.

“Ringraziamo il sindaco per aver scongiurato l’aumento di ogni tipologia di entrata tributaria e patrimoniale, ma per rilanciare definitivamente la nostra economia è necessario mettere in campo investimenti ed adeguamenti tariffari, in particolare sulla Tari”.

“Pur apprezzando le esenzioni confermate per coloro che hanno Isee inferiori a 9.350 euro e l’azzeramento variabile per chi ha Isee fino a 20.000 euro, ribadiamo la necessità di una maggiore attenzione nei confronti di imprese e attività commerciali” precisa Pieragnoli “procedendo con l’allargamento della fase di sperimentazione della tariffa puntuale e il conseguente abbattimento della tariffa ad altre zone della città caratterizzate da un’elevata densità di aziende e imprese”.

Il direttore chiede inoltre “un ulteriore impegno, finora mai venuto meno da parte di Salvetti, a reperire tra i capitoli di bilancio le risorse da destinare alle aziende colpite dalle recenti alluvioni e mareggiate, oltre all’attivazione di bandi rivolti alle piccole e medie imprese con l’obiettivo di rilanciare il commercio di vicinato.

In questo momento è prioritario intervenire capillarmente garantendo supporto e vicinanza ad ogni quartiere della città, consapevoli che negozi e attività non rappresentano solo attività economiche, ma veri e propri presidi di socialità, senza dimenticare che ogni saracinesca alzata e ogni vetrina illuminata in più rappresenta anche una garanzia di sicurezza per le nostre città e i nostri borghi”.

“Confcommercio Provincia di Livorno continuerà, come sempre fatto” conclude Pieragnoli “a rendersi disponibile al dialogo e al confronto con l’amministazione comunale, al fine di rappresentare le esigenze, le problematiche e le opportunità delle imprese del territorio”

Tariffe e agevolazioni Tari restano invariate. Confcommercio sul Bilancio presentato dalla Giunta “Importante aver scongiurato aumenti, ma la tassa sui rifiuti resta troppo alta:

allargare la tariffa puntuale”

“In un contesto economico così delicato è importante non aver aumentato le tariffe e aver mantenuto le agevolazioni esistenti per la Tari, che a Livorno resta comunque tra le più alte della nostra regione e per questo necessita di interventi decisi e strutturali”.

Questo l’appello del direttore di Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli in seguito al bilancio di previsione 2024-2026 approvato dalla Giunta Salvetti.

“Ringraziamo il sindaco per aver scongiurato l’aumento di ogni tipologia di entrata tributaria e patrimoniale, ma per rilanciare definitivamente la nostra economia è necessario mettere in campo investimenti ed adeguamenti tariffari, in particolare sulla Tari”.

“Pur apprezzando le esenzioni confermate per coloro che hanno Isee inferiori a 9.350 euro e l’azzeramento variabile per chi ha Isee fino a 20.000 euro, ribadiamo la necessità di una maggiore attenzione nei confronti di imprese e attività commerciali” precisa Pieragnoli “procedendo con l’allargamento della fase di sperimentazione della tariffa puntuale e il conseguente abbattimento della tariffa ad altre zone della città caratterizzate da un’elevata densità di aziende e imprese”.

Il direttore chiede inoltre “un ulteriore impegno, finora mai venuto meno da parte di Salvetti, a reperire tra i capitoli di bilancio le risorse da destinare alle aziende colpite dalle recenti alluvioni e mareggiate, oltre all’attivazione di bandi rivolti alle piccole e medie imprese con l’obiettivo di rilanciare il commercio di vicinato.

In questo momento è prioritario intervenire capillarmente garantendo supporto e vicinanza ad ogni quartiere della città, consapevoli che negozi e attività non rappresentano solo attività economiche, ma veri e propri presidi di socialità, senza dimenticare che ogni saracinesca alzata e ogni vetrina illuminata in più rappresenta anche una garanzia di sicurezza per le nostre città e i nostri borghi”.

“Confcommercio Provincia di Livorno continuerà, come sempre fatto” conclude Pieragnoli “a rendersi disponibile al dialogo e al confronto con l’amministazione comunale, al fine di rappresentare le esigenze, le problematiche e le opportunità delle imprese del territorio”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin