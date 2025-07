Home

16 Luglio 2025

Livorno 16 luglio 2025 Aumento del costo mensa, Fiom proclama sciopero di 1 ora dei lavoratori Magna

“Fiom e RSU proclamano per giovedì 17 luglio proclamato sciopero di 1 ora a fine turno

Dal 2 gennaio 2025 il costo giornaliero della mensa per le lavoratrici ed i lavoratori

Magna è aumentato e come RSU Fiom avevamo iniziato una fase di mobilitazione

perché ritenuto inaccettabile.

Sono poi iniziate le iniziative per il rinnovo del Contratto nazionale, ma il problema

della mensa è rimasto aperto.

La RSU Fiom Magna e la Segreteria Fiom di Livorno non hanno mai ritenuto

accettabile questo aumento del costo mensa per i lavoratori, ed oggi, a distanza

di mesi, si nota perfettamente che anche la qualità delle pietanze, nonostante gli

aumenti, non è migliorata, tant’è che molti lavoratori non consumano più i pasti

alla mensa.

A fronte di questa situazione la RSU FIOM Magna e la Segreteria FIOM di Livorno,

riprendono lo stato di agitazione al fine di migliorare la qualità dei pasti e calmierare

il costo a carico dei lavoratori.

Invitiamo nuovamente la direzione aziendale a rivedere la loro posizione e ad aprire

un confronto specifico e costruttivo, finalizzato al miglioramento della situazione

attuale. In assenza di riscontro positivo, ci riserviamo di valutare tutte le iniziative

sindacali da intraprendere a tutela dei lavoratori”.

P. RSU FIOM MAGNA, Claudia Dagate

P.SEGRETERIA FIOM LIVORNO, Massimo Braccini