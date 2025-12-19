Home

19 Dicembre 2025

Aumento tassa di soggiorno, Confesercenti: “usarlo per investire su bassa stagione”

Livorno 19 dicembre 2025 Aumento tassa di soggiorno, Confesercenti: “usarlo per investire su bassa stagione” Investire le risorse relative all’aumento dell’imposta di soggiorno per rafforzare il turismo nei periodi di bassa stagioneIn merito alla proposta di modifica del regolamento comunale che prevede l’estensione dell’imposta di soggiorno da quattro a sette notti e l’aumento delle tariffe nei mesi di alta stagione, Confesercenti Provinciale di Livorno ribadisce la necessità che le maggiori entrate derivanti da questa misura siano destinate in modo chiaro e vincolante a iniziative di promozione turistica e culturale, con particolare attenzione ai periodi di minore affluenza.«La tassa di soggiorno – dichiara Fabio Tinti Presidente di Confesercenti Provinciale – deve essere percepita dai visitatori non come un mero aggravio, ma come un contributo concreto alla valorizzazione della città. Per questo chiediamo che le risorse aggiuntive siano investite in eventi, manifestazioni e attività di richiamo nei mesi da novembre a marzo, quando Livorno ha bisogno di stimoli per attrarre presenze e sostenere le imprese ricettive e commerciali.»Alessandro Ciapini direttore provinciale sottolinea come la crescita del turismo, in particolare delle locazioni brevi, debba essere accompagnata da una strategia di lungo periodo che non si limiti a gestire l’alta stagione, ma che sappia rendere la città attrattiva tutto l’anno. «Solo così – prosegue – l’imposta di soggiorno potrà diventare uno strumento di sviluppo e non un peso, rafforzando l’immagine di Livorno e sostenendo l’economia locale.»Confesercenti Provinciale di Livorno conferma la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale per definire, attraverso un tavolo di concertazione, un piano di utilizzo delle risorse che risponda alle esigenze delle imprese e della comunità, con l’obiettivo di rendere Livorno una destinazione turistica viva e accogliente in ogni stagione.

