Aumento tassi di interesse, Tenerini (FI): Politica monetaria europea troppo aggressiva. Il Governo chieda un cambio di rotta

29 Giugno 2023

Livorno 29 giugno 2023 – Aumento tassi di interesse, Tenerini (FI): Politica monetaria europea troppo aggressiva. Il Governo chieda un cambio di rotta.

“La politica della BCE, che prevede un ulteriore rialzo dei tassi di interesse per luglio, sta impattando in modo estremamente negativo su famiglie e imprese, che si trovano sempre più in difficoltà.

Per le famiglie italiane le rate dei mutui a tasso variabile sono aumentate in modo esponenziale.

Alla luce del rallentamento dell’inflazione nel mese di giugno, ritengo necessaria una politica monetaria meno aggressiva.

Andando di questo passo si rischiano danni irreparabili”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che aggiunge:

“L’aumento dei tassi da 0% fino al 4% in 11 mesi è un evento che ha conseguenze pesanti su chi ha stipulato un mutuo.

Nell’ultimo anno le rate dei mutui a tasso variabile sono cresciute molto rapidamente, in alcuni casi anche più del 60%. Occorre sottolineare come la nostra inflazione sia determinata dal costo delle materie prime a causa della guerra e non da un incremento dei consumi.

E’ necessario che il Governo si attivi per rappresentare in Europa le pesanti conseguenze che una politica del genere rischia di creare alle famiglie ed alle imprese italiane chiedendo a gran voce un cambio di rotta”.

