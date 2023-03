Home

Aumento tasso mutui, Tenerini a Giorgetti: “correttivi strutturali di carattere economico appaiono necessari e urgenti”

17 Marzo 2023

Roma 17 marzo 2023

Aumento tassi di interesse, Tenerini (FI): Necessario intervenire con misure di contrasto e di tutela

“Ho depositato ieri un’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro Giorgetti come intenda intervenire rispetto all’innalzamento dei tassi di interesse, deciso a livello europeo, che ha determinato un preoccupante aumento delle rate di mutui e finanziamenti per le imprese e per le famiglie italiane”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che aggiunge: “La maggior parte degli italiani ha stipulato in questi ultimi anni mutui e finanziamenti a tasso variabile.

A causa degli aumenti decisi in Europa per contrastare l’inflazione, però, molti italiani hanno visto aumentare la loro rata anche del 40%.

Ciò rischia di avere pesanti ripercussioni di carattere economico e sociale. Molti cittadini, impossibilitati nel far fronte ai nuovi aggravi, potrebbero essere costretti a vendere il loro bene primario, la casa.

Dei correttivi strutturali di carattere economico appaiono necessari e urgenti, oltre a quello già attuato dal Governo.

Tali correttivi potrebbero andare nella direzione della sospensione temporanea della quota capitale delle rate dei mutui, come nel periodo Covid, o, ad esempio, in quella di una riduzione dello spread, con la garanzia per i clienti di una rata costante e più bassa rispetto alle ultime addebitate”.

