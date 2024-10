Home

Attualità

Aurora Boreale visibile anche dalla Toscana: un evento straordinario catturato dal Virtual Telescope (Video)

Attualità

11 Ottobre 2024

Aurora Boreale visibile anche dalla Toscana: un evento straordinario catturato dal Virtual Telescope (Video)

Livorno 11 ottobre 2024 – Aurora Boreale visibile anche dalla Toscana: un evento straordinario catturato dal Virtual Telescope

Negli ultimi giorni, il Sole ha attraversato una fase di intensa attività, con espulsioni di massa coronale che hanno scatenato forti tempeste geomagnetiche sulla Terra. Gianluca Masi, astrofisico e Dottore di Ricerca in Astronomia, aveva preannunciato questo fenomeno con grande precisione sul sito del Virtual Telescope Project, annunciando la possibilità di una straordinaria visibilità dell’aurora boreale anche a latitudini insolite per questo spettacolo naturale.

Secondo le previsioni della NOAA, l’indice Kp, un indicatore dell’attività aurorale che varia da 0 a 9, avrebbe raggiunto un livello eccezionale di Kp=8,3 tra il 10 e l’11 ottobre, corrispondente a una tempesta geomagnetica di livello G4. Proprio in occasione di questa previsione, il team del Virtual Telescope ha deciso di organizzare una diretta streaming per il 10 ottobre, a partire dalle 20:30 UTC, con l’obiettivo di catturare l’evento.

Le riprese sono state realizzate da una telecamera situata alla latitudine +41,5, corrispondente all’Italia centrale, quindi la possibilità di osservare l’aurora boreale era legata alla forza dell’attività geomagnetica. La previsione si è rivelata corretta, e l’evento ha regalato agli spettatori uno spettacolo mozzafiato.

L’Aurora visibile anche dalla Toscana. Durante le ore notturne, le condizioni atmosferiche e l’intensa attività solare hanno permesso di osservare l’aurora boreale addirittura dalla Toscana; un fatto molto raro a queste latitudini. Il fenomeno ha raggiunto il culmine poco prima dell’alba dell’11 ottobre, con onde di luce danzanti nel cielo, colorando l’orizzonte con sfumature rosa e rosse.

L’evento è stato trasmesso in diretta, ma chi non ha avuto la possibilità di seguire la live potrà comunque ammirare le immagini catturate durante la trasmissione, disponibili sul sito del Virtual Telescope Project. Le immagini mostrano chiaramente l’aurora illuminare il cielo sopra l’Italia centrale, regalando a tutti gli appassionati di astronomia un’esperienza indimenticabile.

Un momento storico per l’astronomia amatoriale; L’apparizione dell’aurora boreale in Italia non è solo un evento spettacolare, ma anche un raro momento di connessione tra fenomeni celesti e l’osservazione a livello locale. La diretta del Virtual Telescope ha offerto l’opportunità di condividere questo momento con migliaia di spettatori da tutto il mondo; sottolineando l’importanza di progetti scientifici accessibili a tutti.

“Questa volta siamo stati fortunati,” ha commentato Masi. “L’attività del Sole è stata talmente forte da permetterci di osservare l’aurora da una latitudine così bassa, come non accadeva da tempo.”

L’evento ha suscitato grande entusiasmo e interesse, anche perché osservare un’aurora boreale dall’Italia è una rarità. Grazie alla tecnologia e alla passione di Masi e del suo team, chiunque ha potuto assistere a questo fenomeno spettacolare direttamente da casa propria; rendendo questo momento un vero successo per la divulgazione scientifica e l’astronomia amatoriale.

Per chi si fosse perso l’evento in diretta, le immagini sono ora disponibili online. L’invito è quello di continuare a seguire il Virtual Telescope Project per non perdere i prossimi appuntamenti, magari con altre sorprese cosmiche in arrivo.

Aurora Boreale visibile anche dalla Toscana: un evento straordinario catturato dal Virtual Telescope (Video)