3 Giugno 2024

Livorno 3 giugno 2024 – Ausili e protesi per lo sport, prorogata la scadenza per chiedere contributi economici

È stata prorogata al 31 luglio 2024 la scadenza per la presentazione delle domande per il riconoscimento di contributi economici finalizzati all’acquisto di ausili e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica.

Possono partecipare coloro che, al momento della presentazione della domanda, posseggano i seguenti requisiti:

– residenti in Regione Toscana;

– amputati di arto e/o affetti da paraparesi o paraplegia o tetraparesi;

– invalidi civili o in attesa di riconoscimento, se maggiorenni;

– in fascia di età compresa tra i 10 (dieci) e i 64 (sessantaquattro) anni compresi;

– praticanti, o in grado di praticare, attività motorie o sportive amatoriali individuali come

attestato da certificato di idoneità allo svolgimento di attività ludico motorie sportive,

rilasciato da medico specialista in medicina dello sport dipendente o convenzionato con il

sistema sanitario nazionale. La certificazione deve essere rilasciata esclusivamente dalle strutture

pubbliche aziendali della medicina sportiva.

La domanda di accesso al beneficio dovrà essere presentata esclusivamente:

– con PEC all’indirizzo ufficiale di protocollo: direzione.uslnordovest@ postacert.toscana.it:

– con raccomandata A/R (in tal caso farà fede la data dell’Ufficio Postale di accettazione

del plico) indirizzata alla sede legale della Azienda USL Toscana Toscana Nord Ovest (via

Cocchi, 7/9 – Località Ospedaletto – 56121 PISA).

Ulteriori informazioni e i moduli necessari alla richiesta sono consultabili all’indirizzo: bit.ly/Bando_protesi_sport