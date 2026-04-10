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Cronaca

Authority, linea dura del presidente: “Nessuna pressione sulla scelta del Segretario Generale”

Cronaca

10 Aprile 2026

Authority, linea dura del presidente: “Nessuna pressione sulla scelta del Segretario Generale”

Livorno 10 aprile 2026 Authority, linea dura: “Nessuna pressione sulla scelta del Segretario Generale”

In una fase particolarmente delicata per il futuro dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, l’Ente interviene con una nota ufficiale per fare chiarezza sul percorso che porterà alla nomina del nuovo Segretario Generale e sul rinnovo degli organi di controllo contabile. U

n intervento volto a ribadire autonomia decisionale, trasparenza amministrativa e continuità dell’azione dell’Authority, con l’obiettivo di garantire stabilità e piena operatività a uno snodo strategico per l’economia del territorio.

La nota dell’AdSP:

“Recentemente sono apparsi su vari organi di stampa on-line articoli manifestatamente volti a condizionare le prerogative del Presidente nella designazione del Segretario Generale.

A tal riguardo, il Presidente ribadisce che la proposta di nomina, da sottoporre al Comitato di Gestione, risponderà esclusivamente a criteri di competenza e merito. Nessuna pressione esterna potrà distogliere l’Amministrazione dall’obiettivo di selezionare un profilo tecnico di elevata professionalità, dotato di una comprovata e specifica esperienza nel settore portuale, a garanzia del buon andamento dell’Ente.

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, il cui mandato è giunto a scadenza lo scorso 14 novembre 2025, si informa che il Presidente ha già provveduto a sollecitare reiteratamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti perché si perfezioni la nomina dei nuovi componenti, passaggio formale indispensabile per assicurare la piena continuità dell’azione di controllo contabile”.