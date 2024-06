Home

Autismo, cambiano le modalità per richiedere il rimborso ABA

22 Giugno 2024

LIVORNO, 22 giugno 2024 – Autismo, cambiano le modalità per richiedere il rimborso ABA

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, in conseguenza della modifica alla normativa in materia, sono cambiate le modalità di richiesta dei rinnovi per l’erogazione del rimborso del cosiddetto “metodo ABA” (Applied Behaviour Analysis) destinato a pazienti con disturbo dello spettro autistico.

Le richieste dovranno essere presentate, almeno 30 giorni prima dalla loro scadenza, compilando il modulo disponibile sul sito aziendale, corredato di:

– Relazione sanitaria (prodotta da Ufsmia, Ufsma o Centro di III Livello), dalla quale risulti la diagnosi di disturbo dello spettro autistico e la valutazione di merito relativa al miglioramento clinico o alla stabilizzazione del quadro clinico;

– Dichiarazione della struttura/operatore dalla quale risultino le modalità e la presa in carico attuale del paziente.

La consegna della richiesta completa di modulo e allegati potrà avvenire esclusivamente:

– per posta elettronica tradizionale (protocollo-livorno@ uslnordovet.toscana.it) con conferma di ricezione oppure PEC (direzione.uslnordovest@ postacert.toscana.it) in formato pdf con firma digitale/qualificata oppure con firma autografa corredata da fotocopia del documento d’identità;

– a mano nelle sedi decentrate del protocollo aziendale. A Livorno si trova in Viale Alfieri 36 (piano terra del Palazzo Amministrazione dell’ospedale) ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il lunedì anche dalle 14 alle 16.

In tutti i casi sarà l’ufficio ricevente a inoltrare la richiesta alla segreteria della commissione multidisciplinare. Gli uffici della Zona Distretto di residenza restano a disposizione per gli eventuali chiarimenti.