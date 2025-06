Home

26 Giugno 2025

Autismo, i ragazzi di Livorno e Rosignano protagonisti del progetto di giardinaggio a Quercianella

I ragazzi dei centri diurni per giovani adulti con autismo La Casa di Ulisse (Rosignano) e Villa Porcelli (Livorno) sono stati protagonisti del progetto di giardinaggio realizzato nei mesi di maggio e giugno all’interno della casa per ferie San Giuseppe di Quercianella. Il progetto ha visto il recupero di una piccola area verde all’esterno della struttura che è stata liberata dalle erbacce e arricchita con piante e fiori donati dal centro diurno Villa Porcelli. I risultati del lavoro sono stati presentati nella sede dell’associazione “La Casa” di Quercianella durante un incontro con la comunità locale che ha visto la consegna di una targa commemorativa in ricordo di un giovane ragazzo di Livorno, conosciuto e stimato da tutti i partecipanti, prematuramente scomparso.

L’iniziativa, coordinata dalla Irene Giovannelli, responsabile area autismo per la UFSMA Bassa Val di Cecina, e da Simone Signori, medico psichiatra e referente area autismo per la UFSMA di Livorno, ha coinvolto operatori, volontari e ospiti della struttura. Il laboratorio è stato realizzato grazie al supporto del responsabile dell’area giardinaggio della cooperativa Brikke Brakke, Federico Beconi, e dell’educatrice Alessandra Vitti, con il prezioso coinvolgimento degli ospiti della Casa per ferie.

“Il progetto – hanno spiegato Irene Giovannelli e Simone Signori – rappresenta un concreto esempio di sinergia tra servizi territoriali diversi, e ha permesso di offrire ai ragazzi un’importante esperienza occupazionale e relazionale, favorendo l’incontro tra persone con disturbi dello spettro autistico provenienti da contesti differenti. Il confronto con gli ospiti della struttura si è rivelato particolarmente arricchente, stimolando nei partecipanti capacità di adattamento e interazione in un ambiente nuovo. Un ringraziamento speciale va alla dott.ssa Costanza Galli, a suor Anna e a tutta l’équipe dell’associazione La Casa ODV per l’accoglienza, la disponibilità e il supporto offerto a questa iniziativa dal grande valore sociale ed educativo. Visto il successo dell’iniziativa, e la soddisfazione condivisa da tutti i soggetti coinvolti, il progetto proseguirà a partire dal mese di luglio, costituendo un gruppo stabile tra le due realtà di Livorno e Rosignano. Insieme all’associazione La Casa saranno realizzati ulteriori interventi di abbellimento degli spazi esterni della struttura”.

