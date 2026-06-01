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Auto contro albero e altra ribaltata, due feriti a Stagno

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1 Giugno 2026

Auto contro albero e altra ribaltata, due feriti a Stagno

Stagno 1 giugno 2026 Auto contro albero e altra ribaltata, due feriti a Stagno

Incidente a Stagno, auto si ribalta dopo lo scontro: due feriti trasportati in ospedale

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di lunedì 1 giugno a Stagno, nel comune di Collesalvetti, dove un violento incidente stradale ha coinvolto due automobili in via Marx, nei pressi del supermercato Conad. Nell’impatto una delle vetture si è ribaltata al centro della carreggiata, mentre l’altra ha riportato danni significativi.

L’allarme è scattato intorno alle 17. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle autorità competenti, le due auto si sarebbero scontrate per cause in corso di accertamento. L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli, creando una situazione di forte criticità lungo la strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorritori della Svs di Livorno con due ambulanze, una delle quali proveniente dalla sede di Ardenza, insieme all’automedica del 118 e a una squadra dei vigili del fuoco, impegnata nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata dal sinistro.

Nello scontro sono rimasti feriti entrambi i conducenti delle vetture: un uomo di 61 anni e una donna di 70 anni. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, i due sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti e per le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.