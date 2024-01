Home

Auto contro muro in via Da Vinci, vigili del fuoco al lavoro

21 Gennaio 2024

Livorno, 21 gennaio 2024 – Auto contro muro in via Da Vinci, vigili del fuoco al lavoro

Stamattina, poco prima delle 06:00, i Vigili del Fuoco di Livorno sono intervenuti in via Leonardo da Vinci per garantire la messa in sicurezza di un muro pericolante parzialmente distrutto a seguito di un incidente stradale. L’incidente ha coinvolto un’auto, la quale, per cause ancora da chiarire, ha terminato la sua corsa impattando contro il muro prima della concessionaria Honda

I soccorritori hanno operato tempestivamente per stabilizzare la struttura compromessa, evitando ulteriori rischi per la sicurezza pubblica.

I due occupanti dell’auto coinvolta sono stati trasportati in ospedale per accertamenti medici approfonditi. Le circostanze precise dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di determinare le cause che hanno portato al sinistro.

La zona interessata è stata transennata per garantire la sicurezza dei passanti, mentre le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite. Gli interventi di recupero e ripristino della normale viabilità sono stati condotti con la massima efficienza possibile.

