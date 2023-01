Home

Auto distrugge mezzi in sosta sul viale Alfieri (Video)

29 Gennaio 2023

Livorno 29 gennaio 2023

Questa mattina intorno alle ore 05.30 un’auto fuori controllo ha distrutto alcuni mezzi in sosta sul viale Alfieri all’altezza del fioraio l’Arcobaleno

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a bordo dell’auto che ha perso il controllo ci sarebbero stati due giovani che dopo il sinistro stradale si sarebbero allontanati senza attendere l’arrivo della municipale

Almeno tre sono le auto in sosta coinvolte e distrutte. Sul posto i volontari della Svs di Ardenza e quelli di via San Giovanni con il medico del 118, i carabinieri, la polizia e la municipale per i rilievi e le indagini del caso

Di seguito le immagini del sinistro stradale

