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Cronaca

Auto distrutta da cornicione, tragedia sfiorata in via della Madonna

Cronaca

12 Maggio 2026

Auto distrutta da cornicione, tragedia sfiorata in via della Madonna

Livorno 12 maggio 2026 Auto distrutta da cornicione, tragedia sfiorata in via della madonna

Crolla un cornicione in via della Madonna, auto distrutta: tragedia sfiorata in Venezia

Attimi di paura nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, nel quartiere Venezia Nuova a Livorno, dove un cornicione è improvvisamente crollato da un edificio di via della Madonna, a pochi passi dal tribunale.

Il cedimento si è verificato poco dopo le 11. I calcinacci, precipitati dal terzo piano dello stabile, si sono abbattuti violentemente su un’auto parcheggiata lungo la strada, distruggendola quasi completamente nella parte colpita.

Per fortuna, al momento del crollo, nessun pedone stava transitando sotto l’edificio e non risultano persone ferite. Una tragedia soltanto sfiorata in una zona molto frequentata della città.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno immediatamente transennato e chiuso la strada per motivi di sicurezza, avviando gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni emerse, l’appartamento dal quale si sarebbe verificato il distacco del cornicione risulterebbe disabitato.

L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi residenti e passanti, rimasti impressionati dalla quantità di detriti finiti sulla carreggiata e dai danni provocati alla vettura.

La situazione resta in fase di verifica e non si escludono ulteriori controlli sull’intero stabile per accertare eventuali altri rischi strutturali.